Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Ветер переменный 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 5–7 градусов тепла, по области температура составит от 2 до 7 градусов.

В Москве и Подмосковье до 09.00 понедельника действует желтый уровень опасности в связи с сильным туманом, передает ТАСС.

В ночь на вторник будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5–10 м/с. Температура в Москве опустится до 1–3 градусов тепла, в Подмосковье возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля.