Тренер оценил первую игру Мамаева после колонии

Старший тренер футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов оценил игру полузащитника Павла Мамаева в первом матче спортсмена после выхода из колонии.

Кафанов заявил, что Мамаев «сыграл 53 минуты» и «практически ни одного мяча не потерял».

«Если учитывать его состояние на сегодняшний день, то мы им довольны», – приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

По мнению Кафанова, «восстановление идет даже быстрее», чем ожидалось.

Мамаев «играл центрального атакующего полузащитника». Тренер заявил, что играть в футбол спортсмен «не разучился».

«Не знай мы, что Мамаев год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого», – сказал Кафанов, добавив, что футболист «остался все тем же Мамаевым», у него «голова работает так же, только мышцы немного отстают».

Товарищеский матч против «Краснодара» завершился поражением «Ростова» со счетом 0:1.

Мамаев заявил, что счастлив вернуться на поле, и порадовался тому, что трибуны стадиона в Краснодаре, где прошла игра, тепло ему аплодировали, передает «Интерфакс».

В сентябре футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. После этого контракт с полузащитником заключил «Ростов». Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии 17 сентября.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД