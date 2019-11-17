Раскрыты документы о преступлениях британских военных в Ираке и Афганистане

Военное командование Великобритании скрывало свидетельства о военных преступлениях, которые совершали британские военные в Ираке и Афганистане, пишет The Sunday Times со ссылкой на секретные документы.

Утверждается, что участники расследования военных преступлений жаловались на вмешательства в ход процесса и на давление со стороны минобороны. Дело о военных преступлениях британских солдат, как пишет Sunday Times, может быть передано в Международный уголовный суд, передает RT.

Издание пишет, что обнаружились свидетельства убийств, совершенных одним из бойцов воздушных сил особого назначения, пыток и сексуального насилия над пленными, которые устроили бойцы батальона Black Watch. Также известно о подделке официальных документов, которых достаточно для привлечения к судебной ответственности старших офицеров.

Также рассматривается дело одного из высокопоставленных командиров ВВС, который заподозрен в искажении фактов.

Факты всплыли в ходе двух расследований военных преступлений в Ираке и в Афганистане. Ряд фактов оказался скрыт по политическим причинам.

В 2016 году газета Times писала, что Великобритания выведет своих военных, участвующих в конфликтах за рубежом, из-под действия Европейской конвенции по правам человека.