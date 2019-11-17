Российские военные отработали отражение атаки диверсантов на базу в Крыму

Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) отразили атаку условных диверсантов на базу в Крыму. Участие в маневрах принимали противодиверсионный катер «Грачонок» и поисково-спасательный комплекс «Кальмар», сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

«По легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Отмечается, что на поиск «условных диверсантов» и дальнейшее противодиверсионное обследование акватории были направлены боевые пловцы в специальном снаряжении, которые в составе группы спустились под воду с катера.

«После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств», – отмечается в сообщении.

Учения прошли по плану подготовки отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами ЧФ. Роль диверсантов выполнили водолазы этого подразделения.

В октябре расчеты ЗРПК «Панцирь» в Крыму отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

«По легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Отмечается, что на поиск «условных диверсантов» и дальнейшее противодиверсионное обследование акватории были направлены боевые пловцы в специальном снаряжении, которые в составе группы спустились под воду с катера.

«После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств», – отмечается в сообщении.

Учения прошли по плану подготовки отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами ЧФ. Роль диверсантов выполнили водолазы этого подразделения.

В октябре расчеты ЗРПК «Панцирь» в Крыму отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.