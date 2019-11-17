США наказали главу МВД Кубы за ситуацию в Венесуэле

Санкции введены против главы МВД Кубы Хулио Сесара Гендарильи Бермехо и его детей, сообщает госдепартамент США.

Госдеп обвинил министра в «причастности к нарушениям прав человека в Венесуэле», передает РИА «Новости».

Двое детей кубинского чиновника тоже попали в санкционные списки.

Кроме того, США считают, что МВД Кубы виновно в лишении свободы тысяч кубинских граждан.