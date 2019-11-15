Медведев рассказал о личном опыте хорового пения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с деятелями культуры и искусства рассказал, что в прошлом некоторое время занимался хоровым пением, но «вовремя ушел».

На встрече с Медведевым художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что сейчас хоровое пение пользуется популярностью, как раньше. Он призвал активнее привлекать к этому виду искусства детей.

«Я тоже пел, но вовремя ушел», – сказал Медведев, сообщает РИА «Новости».

«Тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом», – отметил худрук театра.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительствам России и Москвы провести эксперимент по введению специальной учебной программы для творческих профессий.