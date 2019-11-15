Задержана промышлявшая в России банда белорусов-автоугонщиков

В Белоруссии сотрудники МВД и Следственного комитета задержали организованную группу, участники которой воровали дорогие автомобили в России, сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, группа, состоящая из восьми граждан Белоруссии причастна к хищению более 40 машин из России, на данный момент все фигуранты арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МВД.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы злоумышленники совершали кражи иномарок в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Белоруссии. «В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация», – уточнили в ведомстве.

В ходе обысков у подозреваемых было изъято около 30 похищенных иномарок, а также найдены устройства для взлома автомобилей, оборудование для изменения идентификационных номеров машин и крупные суммы иностранной валюты.

Ранее в Кузбассе был задержан лидер преступной группировки, на счету которой 22 кражи у дальнобойщиков.