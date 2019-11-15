В «Лизе Алерт» объяснили недоверие к информации от родственников пропавших людей

Поисковики регулярно сталкиваются с убийствами. Поэтому родственники могут сознательно давать неправильную информацию. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД Виктор Дулин, координатор и федеральный куратор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», волонтеры которого искали пропавшего в Крыму ребенка.

13 ноября житель крымского села Кропоткино заявил о пропаже своей падчерицы. Поисками сразу занялись сотрудники полиции, местные жители и волонтеры – всего около 400 человек. На следующий день следователям удалось установить, что девочку мог убить сам отчим. Впоследствии он признался и показал, где закопал тело ребенка.

«В пропаже детей всегда виноваты родственники: не уследили, спровоцировали или причастны к смерти, но скрывают. К сожалению, мы регулярно сталкиваемся с убийствами. Конечно, в большинстве случаев преступником оказывается постороннее лицо, но реже – сами родственники», – говорит Дулин.

Эксперт уверен, что таким образом преступник-родитель рассчитывает замести следы, не понимая, что правда рано или поздно все равно раскроется. Крымская история повергла в шок всех членов отряда поисковой системы, так как по их словам, отчим девочки пытался всячески сотрудничать и делиться информацией о ребенке.

«Мы не доверяем информации, которую дают родственники пропавших, потому что она, как правило, не верна. Это не только потому, что они могут сознательно обманывать, как в этом случае, но и однобокое видение ситуации также усложняет задачу», – добавил Дулин.

Позже убивший свою падчерицу отчим говорил, что сделал это из-за того, что девочка постоянно не слушалась, так как не хотела признавать его отцом. Закопав тело, мужчина пытался на автомобиле покинуть страну вместе с сыном. Однако сделать этого ему не удалось, и он вернулся в село, заявив о пропаже ребенка.