Самолет премьера Болгарии совершил аварийную посадку

Правительственный самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил посадку в аварийном режиме в аэропорту Софии.

У самолета при заходе на посадку отказало навигационное оборудование, пилот был вынужден уйти на второй круг и совершить посадку в ручном режиме, передает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее тормоза отказали у самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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