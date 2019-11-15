После загрязнения реки из-за прорыва дамб под Красноярском завели дело

В связи с загрязнением опасными химикатами реки Сисим в Красноярском крае из-за прорыва дамб возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Основанием для начала расследования стали результаты проверки Красноярской природоохранной прокуратуры последствий инцидента, сообщается на сайте ведомства.

В реке Сисим было взято более 20 проб воды. По результатам лабораторных исследований было установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ.

«Вред, причиненный водному объекту реке Сисим в стоимостном выражении, составил свыше 2 млн рублей», – говорится в сообщении.

В связи с выявленным ущербом окружающей среде СК возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Ранее специалисты Росгидромета зафиксировали в Красноярском крае превышение предельно допустимых концентраций меди в воде более чем в 200 раз после разрушения дамб.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел 19 октября. В результате происшествия погибли 17 человек, 44 пострадавших.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил прорыв дамб безответственностью должностных лиц.