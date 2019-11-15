Клуб «Лидеров России» «Эльбрус» запустил проект «Финансовая грамотность для школьников»

Сообщество победителей конкурса «Лидеры России» клуб «Эльбрус» решил запустить 50 пилотных уроков финансовой грамотности в школах по всей России.

Победитель конкурса «Лидеры России», автор проекта «Финансовая грамотность», исполнительный директор по маркетингу блока «Сеть Продаж» ПАО «Сбербанк» Олег Демиденко уже провел урок по финансовой грамотности для школьников, который прошел в интерактивно-развлекательном формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках проекта победители и финалисты конкурса «Лидеры России» рассказывают подросткам про формирование денежного потока, инвестиции в будущее, кредитную зависимость, личные накопления и траектории будущей жизни с помощью финансов. Школьники и Лидеры в режиме реального времени обсуждают современные приложения для смартфонов по учету личного бюджета, просматривают игровые ролики по финансовой грамотности и вместе проектируют бюджет в «блокноте-планировщике».

По словам Олега Демиденко, люди часто попадают на уловки мошенников, бывают впутаны в финансовые пирамиды или берут кредиты в микрофинансовых организациях. Базовые знания о финансовой грамотности позволяют планировать, эффективно сберегать и накапливать свой бюджет. Зачастую, вместо того, чтобы взять дорогостоящий кредит, можно регулярно откладывать небольшие суммы, чтобы достичь своих финансовых целей.

«Основная цель проекта – привить интерес школьников к финансовой грамотности, чтобы, впоследствии, дети могли самостоятельно изучать эту тему. Конечно, на одном уроке очень тяжело поделиться всей информацией. Но сегодня мы поговорили о том, как строится бюджет, какие бывают доходы и расходы, а также формы кредита (когда кредит эффективен, а в каких случаях лучше повременить с покупкой и самостоятельно попробовать накопить деньги на необходимую цель). Мы обсудили случаи, которые происходили со многими известными людьми, чтобы школьники на их примерах увидели, как правильно делать или как лучше никогда не поступать, и к чему это может привести», – добавил Демиденко.

Он отметил, что в последнее время темой финансовой грамотности уделяется большое внимание, появились программы при поддержке ЦБ, министерства финансов. «Мы также готовили несколько детских фестивалей по финансовой грамотности. Но, тем не менее, мне кажется, что системной работы в школах, еще нет, и, наверное, нужно подумать об этом», – рассказал Демиденко.

По его словам, с финансовой грамотностью можно начать знакомиться с начальных классов. «Например, моему сыну сейчас 10 лет, он учится в третьем классе, и я обучаю его финансовой грамотности. Выполняя мелкие поручения, получая хорошие отметки в школе, он зарабатывает деньги. Таким образом, мы рассуждаем о том, что маленькую покупку, которую хочется приобрести прямо сейчас, можно отложить, чтобы в будущем приобрести более существенную вещь. В любом случае, говорить с детьми и прививать у них интерес к этой теме надо», – отметил он.

Согласно исследованию, проведенному в США, 90% миллионеров признались, что начали разумно расходовать деньги и откладывать часть своего дохода задолго до того, как стали миллионерами.

Учитель истории и обществознания школы 1468 Москвы Юлия Тарасова подтвердила, что такие уроки необходимы в современной реальности. «Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше, детям очень понравилось. Для себя я, как учитель, взяла несколько приемов на заметку: каким образом можно разнообразить урок, сделать его более интересным, насыщенным и приближенным к жизни, для одиннадцатиклассников это очень важно», – отметила она.