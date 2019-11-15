Бывшую солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве

Экс-солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова вместе с матерью найдены мертвыми в своей квартире на северо-востоке столицы. Тела пролежали там несколько месяцев.

В четверг, 14 ноября, в полицию обратился дядя певицы, 70-летний Рафкат. Он пояснил, что последний раз разговаривал с сестрой в апреле, после этого ни с ней, ни с племянницей он не общался, передает «Московский комсомолец».

В течение недели пенсионер пытался дозвониться до родственниц, однако телефоны у обеих женщин были отключены.

Тогда Рафкат решил приехать к ним домой, но дверь в квартиру никто не открыл. Со слов соседей, последний раз они видели женщин в июле.

Прибывшие спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь в квартиру, где и обнаружили тела обеих. Они находились в ванне, при этом на шее Надиры была веревка.

По предварительным данным, тела пролежали в квартире несколько месяцев. Пока не ясно, носила ли смерть криминальный характер.

По словам родственника, 44-летняя Надира Садыкова проживала со своей 67-летней матерью Раной вдвоем.

Группа «Маневры» образовалась в подмосковном городе Троицке. Сначала группа выступала на «разогревах» других музыкальных коллективов, а затем смогла пробиться на радио. Также две песни «Маневров» вышли в сборнике «Рок из подворотен», выпускаемый группой «Пилот».

В 2014 году коллектив распался, после этого Надира Садыкова не имела постоянного места работы, перебивалась разовыми заработками.