В Чечне собрались разрешить госслужащим работать из дома

В Чечне разработали проект закона, позволяющий госслужащим дистанционную деятельность, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Принятие проекта закона обеспечит создание дополнительных условий для привлечения на государственную службу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чеченской Республики, а также жителей региона из отдаленных населенных пунктов», – цитирует пресс-служба министра экономического, территориального развития и торговли республики Ибрагима Идрисова.

Отмечается, что перечень должностей гражданской службы, при замещении которых возможна дистанционная работа, определят правовые акты тот или иного государственного органа.

Министр добавил, что перевод части госслужащих на дистанционную работу снизит затраты на обеспечение их деятельности, транспортные и другие расходы. По мнению Идрисова, это повысит привлекательность госслужбы в Чечне.

Напомним, первым российским регионом, где чиновникам разрешили работать удаленно, стала Московская область. Соответствующий закон там приняли в середине октября.