Депутат Гаврилов заявил о попытке антиправославного переворота в Грузии

Взгляд
15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему лицо Михалкова вымарали из фильма про Путина

Как бы смешно это не звучало, лицо Никиты Михалкова пострадало в рамках борьбы Украины с русским языкомФото: Сергей Жуков/РИА Новости
Украинская цензура превзошла саму себя. В документальной картине «Свидетели Путина» было замазано лицо Никиты Михалкова − точно так же в некоторых исламских странах поступают с женской «обнаженкой». Тем самым Украина окончательно скатилась в антиутопию «1984», но интересно другое: почему фильм про Путина все-таки был показан на Украине и что теперь чувствует его режиссер − небезызвестный Виталий Манский.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...

Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний – это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
    Перейти а раздел…

    Израиль и Россия ищут выход из тупика

    Коломойский хочет мириться с Москвой

    Куда бегут свергнутые президенты

      Перейти а раздел…

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Шереметьево при рулежке столкнулись два самолета
              Путин разъяснил последствия возвращения ВСУ на позиции в ДонбассеПутин заявил о незаконном присутствии военных США в СирииУкраинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном мореВладелец крупнейшего в России автодилера решил продать бизнес
              Путин посоветовал Трампу приехать в Москву на День ПобедыРоссия обвинила главу Госдепа в разжигании межнациональной розниАдвокат заявил о попытках сохранить рассудок историка СоколоваРоссийские ученые создали «антитеррористический» бетон
              Автор «чуда на кукурузном поле» объяснил, почему скрывает имя от пассажировОпубликовано видео высадки российского десанта на бывшей базе США в СирииКоличество пусков ракет «Союз» в 2020 году решено увеличитьБузова собралась представлять Россию на Евровидении

              Главная тема


              Почему лицо Михалкова вымарали из фильма про Путина

              новые иски нафтогаза


              Путин подтвердил возможность прекращения транзита газа через Украину

              рынок вооружений


              США предостерегли Египет от покупки у России истребителей

              поставки вооружений


              Эрдоган дал ответ на предложение США отказаться от С-400 за 100 миллиардов долларов

              Видео

              Наама Иссахар и Алексей Бурков


              Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

              Фонд нацблагосостояния


              Россия защитит резервы от сильного доллара

              провал переговоров


              Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

              Украинский олигарх


              Зачем Коломойский пугает Америку разворотом Украины к России

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Домашнее насилие


              Анна Долгарева: Соколова надо было посадить в 2008 году

              Меч правосудия


              Кот Скрипаля: «Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

              Транзит власти


              Геворг Мирзаян: Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?

              Депутат Гаврилов заявил о попытке антиправославного переворота в Грузии

              15 ноября 2019, 09:43

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              События в Грузии в июне этого года были попыткой государственного переворота с антиправославными и антироссийскими целями, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

              Гаврилов сообщил, что руководство международного секретариата МАП обсудило в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента. Он отметил, что для проведения сессии МАП в Грузии немало сделала официальная власть. «Но совершенно понятно, что радикальными силами была привязана к нашей организации попытка госпереворота, которая преследовала ряд целей, в том числе, как отмечали не только мы, но и многие зарубежные участники, и антиправославные, и антироссийские цели», – приводит его слова ТАСС.

              Депутат отметил, что участники заседания секретариата МАП разобрали всю эту историю и отметили «слабость грузинской власти, опасность вмешательства внешних, третьих сил, опасность радикалов, которые раскачивают власть с целью, в том числе и демонтажа базовых духовно-нравственных ценностей».

              Он напомнил, что представители всех парламентов проявили солидарность, поддержали Россию и покинули Тбилиси. «Напомню, что авторами переворота и захвата парламента ставилась задача удалить российскую делегацию, и то, что все остальные поддержали Россию, – это показатель высокого уровня солидарности и ответственности», – подчеркнул депутат.

              «Это был большой пример негативного так называемого майдана для всех европейских стран, потому что в МАП присутствуют в большинстве своем депутаты европейских парламентов», – сказал Гаврилов.

              МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. В настоящее время ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.

              На ваш взгляд

               
              Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?


              Обсуждение: 196 комментариев

              Также Гаврилов сообщил, что российская делегация на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия представила пакет документов о гонениях на Украинскую православную церковь и захватах храмов.

              По словам Гаврилова, греки на заседании секретариата неконфликтно, спокойно выслушали российскую позицию, им были переданы соответствующие документы. «Очевидно, что для Греции с ее проблемами Украина крайне далека, мало понятна и неинтересна. И понятно, что они не хотели бы конфликтные темы поднимать», – сказал президент МАП. «Но я думаю, что мы будем в любом случае ставить эти вопросы. Мы видим, что многие люди об этом не знают. Более того, вчера только, издана книга на английском языке по преследованиям и гонениям на церковь на Украине. Мы привезли пакет документов на английском языке, информационных материалов о гонениях на церковь, захватах храмов», – сообщил Гаврилов.

              По его словам, после президентских выборов на Украине [в 2019 году] «ослабло напряжение, безусловно, начались процессы в судах по отстаиванию интересов церкви». Тем не менее, нападения и разгул экстремизма продолжаются, констатировал он.

              «Понятно, что украинская власть слаба, так же как в Грузии, например, но задача в том, чтобы были сделаны шаги, в том числе с участием европейских партнеров с тем, чтобы остановить этот процесс и вернуть его в законное русло, вернуть храмы, принести извинения, компенсации и восстановить нормальный диалог», – добавил Гаврилов.

              Напомним, 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял предложенное ему кресло главы парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинской оппозиции. Ворвавшиеся в здание парламента радикалы облили Гаврилова водой и пытались отнять документы. Инцидент привел к массовым протестам и обострению отношений России и Грузии.

              На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............