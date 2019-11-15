Депутат Гаврилов заявил о попытке антиправославного переворота в Грузии

События в Грузии в июне этого года были попыткой государственного переворота с антиправославными и антироссийскими целями, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гаврилов сообщил, что руководство международного секретариата МАП обсудило в четверг в Афинах последствия грузинского инцидента. Он отметил, что для проведения сессии МАП в Грузии немало сделала официальная власть. «Но совершенно понятно, что радикальными силами была привязана к нашей организации попытка госпереворота, которая преследовала ряд целей, в том числе, как отмечали не только мы, но и многие зарубежные участники, и антиправославные, и антироссийские цели», – приводит его слова ТАСС.

Депутат отметил, что участники заседания секретариата МАП разобрали всю эту историю и отметили «слабость грузинской власти, опасность вмешательства внешних, третьих сил, опасность радикалов, которые раскачивают власть с целью, в том числе и демонтажа базовых духовно-нравственных ценностей».

Он напомнил, что представители всех парламентов проявили солидарность, поддержали Россию и покинули Тбилиси. «Напомню, что авторами переворота и захвата парламента ставилась задача удалить российскую делегацию, и то, что все остальные поддержали Россию, – это показатель высокого уровня солидарности и ответственности», – подчеркнул депутат.

«Это был большой пример негативного так называемого майдана для всех европейских стран, потому что в МАП присутствуют в большинстве своем депутаты европейских парламентов», – сказал Гаврилов.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. В настоящее время ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.

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Также Гаврилов сообщил, что российская делегация на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия представила пакет документов о гонениях на Украинскую православную церковь и захватах храмов.

По словам Гаврилова, греки на заседании секретариата неконфликтно, спокойно выслушали российскую позицию, им были переданы соответствующие документы. «Очевидно, что для Греции с ее проблемами Украина крайне далека, мало понятна и неинтересна. И понятно, что они не хотели бы конфликтные темы поднимать», – сказал президент МАП. «Но я думаю, что мы будем в любом случае ставить эти вопросы. Мы видим, что многие люди об этом не знают. Более того, вчера только, издана книга на английском языке по преследованиям и гонениям на церковь на Украине. Мы привезли пакет документов на английском языке, информационных материалов о гонениях на церковь, захватах храмов», – сообщил Гаврилов.

По его словам, после президентских выборов на Украине [в 2019 году] «ослабло напряжение, безусловно, начались процессы в судах по отстаиванию интересов церкви». Тем не менее, нападения и разгул экстремизма продолжаются, констатировал он.

«Понятно, что украинская власть слаба, так же как в Грузии, например, но задача в том, чтобы были сделаны шаги, в том числе с участием европейских партнеров с тем, чтобы остановить этот процесс и вернуть его в законное русло, вернуть храмы, принести извинения, компенсации и восстановить нормальный диалог», – добавил Гаврилов.

Напомним, 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял предложенное ему кресло главы парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинской оппозиции. Ворвавшиеся в здание парламента радикалы облили Гаврилова водой и пытались отнять документы. Инцидент привел к массовым протестам и обострению отношений России и Грузии.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

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