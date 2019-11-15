Бойца ММА приговорили за избиение прохожего в Новосибирске

Боец смешанных единоборств в Новосибирске получил четыре года колонии за избиение прохожего, ему помогала 18-летняя подруга с лопатой, сообщили в региональной прокуратуре.

«Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участника смешанных боев, 21-летнего Марка Белых и 18-летней Екатерины Курлаевой», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ночью 3 января пьяные Белых и Курлаева поссорились со встретившимся на улице 34-летним мужчиной. Белых повалил прохожего на землю и избил, после чего они разошлись.

«Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками рук, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище. Курлаева, увидев это, приискала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину», – рассказали в прокуратуре.

Потерпевший получил переломы пальцев, раны и ссадины головы, а также другие травмы. Вину в преступлении подсудимые не признали.

«Суд приговорил Белых к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Курлаеву – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с осужденных моральный вред в пользу потерпевшего в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», – рассказали в прокуратуре.

Напомним, в ноябре 2016 года американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон в эфире онлайн-проекта «Монсон» заявил, что хотел бы «врезать» президенту США Бараку Обаме, потому что тот не сдержал своих обещаний.