Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска нет, двое из трех госпитализированных остаются в реанимации, рассказали врачи.

Как заявил главврач областной клинической больницы Руслан Белоус, в больнице находятся двое 17-летних пострадавших.

«Один – в средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в отделении детской политравмы, второй – в реанимации в тяжелом состоянии, но оба компенсированные», – передает РИА «Новости» слова Белоуса.

Он добавил, что обоим пострадавшим проводят полный комплекс обследования и лечения.

Представитель областного минздрава сообщил также, что третий пострадавший находится в реанимации, его также прооперировали в четверг. Состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое молодых людей с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», и о ненадлежащей охране здания колледжа. Следователи проверяют систему охраны колледжа.

Напомним, в четверг следственные органы СК по Амурской области задержали генерального директора частной охранной организации «Сириус-А», сотрудник которого допустил стрелка в учебное заведение.