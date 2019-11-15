Адвокат заявил о попытках сохранить рассудок историка Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может «потерять рассудок», его «психоэмоциональное состояние» пытаются сохранить, заявил адвокат Соколова Александр Почуев.

По словам Почуева, Соколов сотрудничает с криминалистами, несмотря на «полуживое» состояние, «участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы», сообщает телеканал «360».

Адвокат отметил, что Соколову не рассказали о его увольнении из СПбГУ. «Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», – пояснил Почуев.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. В понедельник суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.