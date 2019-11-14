ОНФ: Популярность футбольной акции «Уличный красава» растет не только среди подростков

«Очень радует, что расширяется целевая аудитория этой акции. Включаются не только сами ребята, которые играют в футбол, но и их родители: бабушки, дедушки», – сказал газете ВЗГЛЯД организатор футбольного чемпионата «Уличный красава» Игорь Кастюкевич, завершившегося в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт».

Член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич поделился впечатлениями от организованной им акции «Уличный красава». «Главное то, что эта акция востребована в регионах РФ, достаточно серьезный ажиотаж вокруг участников, участия» – сказал Кастюкевич.

По его словам, в одном из регионов всю команду мальчишек после победы на одном из этапов «Уличного красавы» сняли с учета в комиссии по делам несовершеннолетних. «Эта акция становится популярной среди пацанов. Так, позавчера в Сочи ко мне подошли ребята, которые не смогли выйти в финал, и спросили, будет ли у них возможность сыграть еще раз и попытаться победить в следующем году. Им всем по 17 лет. Я говорю, что, к сожалению, нет, в 18 лет – вы уже взрослые. Это говорит о том, что мальчишки в восторге от акции», – рассказал он. «В будущем мы много чего серьезного планируем. Эта акция обязательно найдет свое продолжение. У нее самые радужные перспективы», – подытожил Кастюкевич.

Напомним, на этой неделе состоялся финал Всероссийской футбольной акции «Уличный красава» – в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт». В нем приняли участие 22 непрофессиональные молодежные команды в двух возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет.

Как передает ТАСС, в возрастной категории от 14 до 15 лет победу одержала команда «Рассвет» из Краснодарского края, второе место заняли «Волки» из Татарстана, бронзовым призером стала команда «Ураагша» из Иркутской области. В категории от 16 до 17 лет золото завоевала команда «Альфа» с Камчатки, на втором и третьем местах расположились команды «Тохтамыш» из Карачаево-Черкессии и «Машиностроитель» из Тульской области соответственно.

Впервые «Молодежка ОНФ» провела акцию «Уличный красава» в 2018 году. Участие в ней приняли около 35 тыс. участников в возрасте от 14 до 17 лет из всех регионов страны. В этом году для участия в акции было подано около 6 тысяч заявок от дворовых юношеских футбольных команд. Главным условием для участия было то, что игроки не должны быть воспитанниками футбольных секций и спортшкол.