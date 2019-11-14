Толстому коту Виктору начал помогать с похудением профессиональный тренер

Хоккейный клуб «Адмирал» опубликовал фото с тренировки с участием кота Виктора, которого на прошлой неделе сотрудники «Аэрофлота» отказались допускать на борт из-за слишком большого веса.

«Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина. Канат, беговая дорожка, силовые упражнения – все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали», – говорится в Instagram хоккейного клуба.

Напомним, на прошлой неделе сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. «Аэрофлот» после этого исключил пассажира из программы лояльности.

Хозяин кота признал свою неправоту, отметив, что не имел морального права сдавать кота в багаж.