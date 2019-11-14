В Москве открылся Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций

На площадке исторического парка «Россия – моя история» выставочного комплекса ВДНХ состоялось торжественное открытие Всероссийского форума студенческих волонтерских организаций, на котором собрались объединило 200 участников из 111 вузов и 34 колледжей 61 региона России.

Как подчеркнул на открытии форума председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, студенчество – самая активная и массовая часть волонтеров, и волонтерская деятельность дает им широкие возможности для развития как в личной, так и в профессиональной сфере.

«Волонтерство способствует профессиональному и личному росту. Оно меняет жизнь человека: появляются новые друзья, меняются ценности, больше смысла добавляешь в свою жизнь и деятельность. Программа «СВОИ» направлена на то, чтобы помочь объединить сообщества студентов в университетах и колледжах. Эти две образовательные системы нельзя разделять, потому что это все студенческая молодежь – люди, которые находятся на очень важном этапе своей жизни, и, если у них будет инструментарий и возможности для того, чтобы получить опыт, найти партнеров, то они будут делать своё дело правильно», – сказал Артем Метелев.

В свою очередь, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий поздравил участников с открытием Форума и поделился своим видением добровольчества.

«Многие вопросы бывают без однозначного ответа. Что такое волонтерство? Что такое добровольчество? Каждый из вас, из сидящих в этом зале, найдёт свой ответ. Я сам в студенческие годы был добровольцем в области гуманитарных проектов. Каждый человек, который посвящает себя этому бескорыстному делу, проявляет патриотизм и любовь; любовь к своей семье, любовь к людям, которые живут с ним в одном городе, любовь к своему региону, и, конечно же, любовь к своей земле, к своей стране, к своей Родине. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы делаете – это действительно очень важно. Ваши дела развивают не только вас самих, но и делают людей вокруг вас лучше», – заключил он.

В первый рабочий день основной программы Форума в рамках пленарной сессии «Волонтерство как неотъемлемая часть процесса воспитания и обучения» состоялась презентация лучших практик студенческих волонтерских центров. Активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Екатеринбурга, Красноярска, Нижневартовска, Липецкой, Омской областей и Краснодарского края представили свои проекты в области экологического, социального, событийного и инклюзивного волонтерства, поделились опытом, рассказали о результатах работы, преодоленных препятствиях и планах на будущее.

Впереди насыщенная программа, включающая вопросы взаимодействия образовательных организаций и некоммерческого сектора, обсуждение возможностей для участия студенческих волонтерских организаций в федеральных проектах и другие темы, которые с участниками обсудят лидеры некоммерческого сектора России и представители образовательных организаций.

Ранее, 13 ноября, на площадке НИТУ «МИСиС» прошел «нулевой» день форума, в рамках которого участники узнали о первых шагах по созданию волонтерского центра в учебном заведении, об обеспечении его работы и других организационных вопросах студенческого добровольчества.

15 ноября Форум продолжит свою работу на территории павильона «Техноград» на ВДНХ. В рамках последнего дня программы участники примут участие в форсайт-сессии, интерактивных занятиях и других образовательных мероприятиях. Также на Форуме будут презентованы методические рекомендации и образовательный модуль по интеграции волонтерства в учебный процесс образовательной организации.

Всероссийский форум студенческих волонтерских организаций – крупнейшее событие года в сфере развития добровольчества среди студентов.

Организаторами Всероссийского форума студенческих волонтерских организаций являются Ассоциация волонтерских центров, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский государственный социальный университет (РГСУ).