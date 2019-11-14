Медведев назначил нового куратора мусорной реформы

Константин Румянцев назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Назначить Румянцева Константина Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В ведомстве уточнили, что Румянцев будет курировать реформу обращения с твердыми коммунальными отходами вместо Владимира Логинова, покинувшего пост в начале ноября, сообщает ТАСС.

Ранее Медведев назначил Игоря Шумакова на пост нового главы Росгидромета.