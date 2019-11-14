На форум «Вектор спасения» собрались 300 лучших добровольных спасателей страны

В Подмосковье с 11 по 17 ноября проходит четвертый «Молодежный форум «Вектор спасения», он собрал на своих площадках 300 лучших добровольных спасателей, волонтеров по безопасности Всероссийского студенческого корпуса спасателей со всей страны.

Многие из них в этом году участвовали в ликвидации последствий пожаров в Забайкалье, помогали жителям Иркутской области восстанавливать хозяйство после наводнения, тушили пожары и после высаживали новые деревья в красноярской тайге, обеспечивали безопасность гостей и участников Фестиваля творческих сообществ «Таврида АРТ».

Дискуссионные и образовательные площадки форума направлены не только на повышение профессиональных знаний волонтеров, но и включают в себя тренинги по командной работе и личностному росту, встречи с видными общественными деятелями в области гуманитарных программ, молодежного добровольчества, руководством органов государственной власти.

В основу форума положены двухдневные учения, где после многодневной теоретической подготовки, в круглосуточном режиме волонтеры будут отрабатывать профессиональные навыки спасения, организаторские способности при координации спасательных работ, особенности командной работы в зоне чрезвычайной ситуации, максимально реалистично смоделированной инструкторами – профессиональными спасателями МЧС России первого и международного классов. Ребятам предстоит самостоятельно разбить лагерь, оперативный штаб, пункт временного размещения пострадавших, организовать их жизнеобеспечение и связь с Центром управления кризисными ситуациями МЧС России, провести поиски пострадавших в лесном массиве, оказать помощь жертвам техногенных катастроф, психологическую поддержку пострадавшим их близким. В завершении все проведенные добровольцами действия разбираются инструкторами.

Приветствие участникам мероприятия направил глава МЧС России Евгений Зиничев, сообщает «Лайф».

«Вектор спасения», свидетельствующий о готовности молодого поколения к безвозмездному оказанию помощи, запомнится содержательными лекциями и интересными встречами, будет способствовать повышению практических навыков и послужит развитию всего добровольческого движения в РФ», – сказал министр в обращении к студентам-спасателям.