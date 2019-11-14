Ульяновских чиновников собрались отправить поработать в деревню

Члены правительства Ульяновской области во второй половине ноября поработают сельскими врачами, учителями, клубными работниками и старостами сельских поселений, рассказал зампред областного правительства Михаил Семенкин.

Он пояснил, что шесть дней в соответствии с утвержденным стандартом руководители министерств, департаментов и отделов будут трудиться в различных сферах деятельности муниципалитетов, пишет «Российская газета».

«Я большой сторонник того, чтобы каждый работал по своему профилю деятельности. Не обязательно отправлять министра здравоохранения в крестьянско-фермерское хозяйство. На мой взгляд, ему целесообразнее пройти опытную практику в фельдшерско-акушерском пункте. Такая работа, безусловно, позволит нам максимально включить все институты гражданского общества в реализацию мероприятий, привлечь экспертов к вопросам комплексного развития территорий, а также провести дополнительный анализ потенциала сельских территорий к участию в программных мероприятиях», – сказал Семенкин.

Он отметил, что практика «в полях» нужна для максимального погружения чиновников в проблематику жизни малых городов и деревень по всем направлениям.

Отдельные дни командировочных от власти будут посвящены экономическим вопросам района, развитию малого и среднего предпринимательства. Итогом такой выездной работы должна стать выработка новых предложений и инициатив, налаживание взаимодействия местного самоуправления с областной властью.