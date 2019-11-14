Реконструкция шпиля Нотр-Дама стала причиной конфликта во Франции

Генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий восстановление собора Нотр-Дам, вступил в острый конфликт с главным архитектором объекта Филиппом Вильневом по поводу реконструкции сгоревшего шпиля.

Жоржелен, как и президент Эмманюэль Макрон, выступает за «некоторую модернизацию» стиля шпиля, а архитектор Вильнев придерживается мнения о необходимости аутентичного его восстановления, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм и газету «Паризьен».

Отмечается, что накануне на слушаниях о ходе работ в Нотр-Даме в комиссии по культуре Национального собрания, генерал крайне резко высказался в отношении Вильнева: «В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть, потому что нам следует на разумной основе сделать выбор, который будет наилучшим для собора Нотр-Дам, для Парижа и для всего мира».

Комментируя конфликт, глава крупной французской ассоциации по защите исторических монументов Sites & Monuments Александр Гади высказал сожаление по поводу того, что «существует слишком много структур, причастных к восстановлению собора Парижской Богоматери».

«Вместо того, чтобы интенсивно готовиться к началу работ, мы теряем время на подобные распри. Совершенно очевидно, что когда за столом переговоров сидят четыре человека и каждый стремится стать главным, дело не сдвинется с мертвой точки», – пояснил он.

При этом Жоржелен сообщил, что основные вопросы по реконструкции собора, и в частности его шпиля будут решены в начале 2021 года. Он также подчеркнул, что считает реальным восстановление собора за пять лет, о чем заявлял президент Макрон. «Это будет достигнуто благодаря дисциплине и четкости работ, правильной экспертизе», – уточнил генерал.

Между тем, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что российские специалисты могут принять участие в реставрации собора Парижской Богоматери.

«В январе мы примем окончательное решение, потому что мы ждем официального запроса и официального приглашения французов. Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до Нового года. А в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом», – сказал он, передает РИА «Новости».

Швыдкой отметил, что пока неизвестно, какие именно специалисты поедут во Францию. «Надо понять, что нужно французам. У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом. То есть те специалисты, которые знают, как реставрируются подобного рода конструкции», – добавил он.

Ранее член президиума научно-методического совета по охране и реставрации недвижимых памятников культуры Минкультуры Лев Лифшиц в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что у российских архитекторов-реставраторов недостаточно знаний и опыта, чтобы помочь в восстановлении Нотр-Дама.

Напомним, 15 апреля в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, огонь уничтожил большую часть кровли, часы и верхнюю часть шпиля.

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