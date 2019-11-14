Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.

«В отношении Алямова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник РИА «Новости», добавивший, что заседание суда состоялось в среду. Источник не уточнил при этом суть дела, фигурантом которого стал глава института.

Официальный представитель НИИ не подтвердил и не опроверг информацию о следственных действиях на предприятии и задержании управляющего директора.

Напомним, в апреле сообщалось, что бывший и. о. гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в сфере оборонно-промышленного комплекса.