Минфин рассказал о новой системе пенсионных накоплений

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что новая система добровольных пенсионных накоплений не будет обязательной для участников. Причем эта принципиальная позиция будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП).

«Мы провели консультации, в том числе с депутатами Госдумы, и пришли к выводу, что введение обязательной системы – это предложение не будет поддержано. Там сейчас нет никакой обязательности, и все, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано», – сказал Моисеев, который является одним из разработчиков системы, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце октября ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений – гарантированный пенсионный план, который предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Она может заработать в 2021 году.