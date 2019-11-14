СК опубликовал видео с места стрельбы в Благовещенске

Следственный комитет России опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где 19-летний студент устроил стрельбу.

Видео появилось на Youtube-канале ведомства. На кадрах видно, как следователи проводят съемку кабинетов учебного заведения, а также осматривают гильзы и другие предметы.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.