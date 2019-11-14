Избившего ученицу преподавателя музыки отдали под суд в Москве

В Москве репетитор по музыке, избивавший ученицу, пойдет под суд, сообщили в Главном Следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по столице.

На 23-летнего репетитора по музыке было заведено дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Во время урока он избивал и оскорблял свою ученицу, говорится в сообщении на сайте СК.

Обвиняемый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал ребенку игру на фортепьяно. Применение физической силы и оскорбления репетитор объяснил воспитательными и учебными целями.

«Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания», – отметили в СК.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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