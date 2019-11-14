Избитый иркутский экс-депутат заявил о «страшной цене» правления Левченко

Бывший депутат города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергей Угляница раскритиковал губернатора Сергея Левченко и его команду.

Свое обращение Угляница, избитый неизвестными 29 октября, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Угляница заявил, что регион уже заплатил «страшную цену» за сделанный в 2015 году наивный выбор и последующие четыре года правления губернатора, которые были наполнены «красивыми отчетами, бравурными презентациями, громкими обещаниями и тихим предательством всех».

Бывший депутат отметил, что четыре года назад и сам оказался среди тех, кто поверил Левченко. «Как и большинство жителей Иркутской области, только недавно начал в полной степени осознавать, кому мы тогда отдали под управление нашу область», – отметил политик.

Среди особо пострадавших от действий Левченко Угляница назвал 45 тыс. человек, летом 2019 года оказавшихся в зоне подтопления во время сильного паводка. Он также раскритиковал губернатора за «адовые очереди» в поликлиниках.

Экс-депутат связал с действиями Левченко и собственное избиение. «Я тоже заплатил свою цену», – подчеркнул он.

Политик обратил внимание и на ситуацию с лесным хозяйством и природными богатствами Приангарья. По его словам, леса в Иркутской области вырубаются в интересах китайского бизнеса. Этот же бизнес становится основным владельцем земель вокруг Байкала. Угляница считает подозрительными частые поездки Сергея Левченко в страны Азии.

Бывший депутат сравнил ситуацию в Иркутской области со Средневековьем, «где нет закона, где губернаторские бояре в лице министров и их замов нарезали область на свои вотчины, где несогласных травят фейками в Сети или забивают трубами у гаражей».

«Мы проголосовали за оборотня. Оборотня в губернаторском кресле», – заключил Сергей Угляница.

По информации ИА Regnum, нападение на бывшего депутата города Усолье-Сибирское произошло вечером 29 октября. Сергей Угляница известен своими публичными разоблачениями деятельности губернатора Приангарья Сергея Левченко, отмечает издание. В частности, незадолго до избиения Угляница раскритиковал Левченко за увеличение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта обратили внимание, что обращения пострадавших во время летних паводков жителей Иркутской области к губернатору и региональному правительству остаются без ответа.