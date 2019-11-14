Россиянина с просроченной на семь лет визой задержали в Таиланде

На тайском острове Самуи задержали гражданина России Алексея Сафроненкова, который просрочил туристическую визу на 2861 день.

Сотрудники полиции остановили россиянина и попросили предъявить паспорт. Они обнаружили, что срок действия визы мужчины закончился семь лет назад, передает РИА «Новости».

В паспорте была проставлена виза со сроком действия с 12 января по 11 февраля 2012 года. Теперь мужчине будет запрещен въезд в страну на 10 лет.

В апреле в посольстве Турции в России сообщили, что «при пересечениях границы Турции с туристической целью в рамках безвизового режима достаточно иметь действительный заграничный паспорт с минимальным сроком действия четыре месяца».

В Российском союзе туриндустрии заявили, что новые требования Турции поставили под угрозу отпуска российских туристов.

Напомним, в 2009 году Турция смягчала требования к загранпаспорту. Туристам было достаточно иметь загранпаспорт, действительный на время поездки.