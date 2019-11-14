В Минпросвещения рассказали об устроившем стрельбу в Благовещенске

Студент, который в четверг открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ранее не был замечен в конфликтах, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. При стрельбе погиб один из его одногруппников, сам стрелок покончил с собой. Еще трое с огнестрельными ранениями госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.