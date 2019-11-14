Мужчину нашли мертвым в московском СИЗО-3, сообщили в пресс-службе столичного УФСИН.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября. В санузле одной из камер изолятора мужчина совершил попытку самоубийства, передает РИА «Новости».

«Сотрудниками учреждения незамедлительно были приняты меры по оказанию медицинской помощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой СМП проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось», – сообщили в УФСИН.

Обвиняемый привлекался по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и содержался в СИЗО-3 с 19 июля.

Также он стоял на профилактическом учебе «как склонный к употреблению наркотических средств».

По данному факту начата служебная проверка.

Ранее подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке нашли мертвым в СИЗО.