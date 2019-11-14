Силовикам предложили дать доступ к базе противопоказаний граждан к владению оружием

Силовикам нужно предоставить право получать сведения о наличии медицинских противопоказаний у граждан для приобретения оружия, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в связи со стрельбой в колледже в Благовещенске.

«Мы уже вносили законопроект на тему получения Росгвардией сведений о наличии медицинских противопоказаний (при выдаче разрешения на оружие). Нам официально его отклоняли, Минздрав ссылается на врачебную тайну», – цитирует ТАСС Валеева.

По его словам, необязательно предоставлять сведения о конкретных заболеваниях у человека. Достаточно информации, имеются ли противопоказания для владения оружием или для получения водительского удостоверения, добавил Валеев.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, вопрос о поднятии возраста продажи ненарезного оружия пока не рассматривается, передает РИА «Новости».

«Пока в повестке сегодня вопрос (повышение возраста продажи ненарезного оружия) не стоит. Самое главное – качество работы ЧОПов», – заявил Пискарев.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Сообщалось о троих пострадавших и двух погибших, в том числе самом стрелявшем. Однако позже смерть одного из сокурсников стрелка опровергли.

Причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Сообщалось, что устроивший стрельбу студент подвергался издевательствам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа. Кроме того, появилось видео с места стрельбы.