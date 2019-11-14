Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (КНКУ) провели на специальной площадке в районе города Хуайлай испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.

«Испытание прошло успешно», – передает ТАСС сообщение организаторов.

При помощи специального устройства с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Марса. Внешний вид поверхности был максимально приближен к особенностям марсианского ландшафта.

«Сегодняшние испытания – важная веха в исследовании Красной планеты. Первая китайская миссия к Марсу будет осуществлена в соответствии с планом в 2020 году. Освоение дальнего космоса –сокровенная мечта всего человечества. Китай считает, что международное сотрудничество в этой области должно осуществляться на равноправной и толерантной основе, таким образом, чтобы результатами прогресса в сфере аэрокосмических технологий могли воспользоваться все без исключения», – заявил глава КНКУ Чжан Кэцзянь.

Напомним, в октябре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, На Марс без нас никто не полетит.

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