Губернатор Приамурья пообещал помочь родным жертв стрельбы в Благовещенске

Власти Приамурья окажут помощь родным жертв стрельбы в благовещенском колледже, заявил глава региона Василий Орлов.

«Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», – написал губернатор в своем Instagram.

Напомним, в четверг утром в колледже Благовещенска произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще три человека пострадали. В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.