Глава Евросовета отказал Франции и Венгрии в изменении отношения к России

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не собирается убеждать Польшу и Евросоюз в необходимости пересмотреть отношение к России, как того хочет президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Президент Макрон (в интервью The Economist) говорит, что он разделяет те же взгляды на этот вопрос, что и (премьер Венгрии) Виктор Орбан, и что он надеется, что господин Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию по России. Может быть, но не я, Эмманюэль», – заявил Туск, слова которого приводит ТАСС.

«Когда я слышу слова Макрона (в интервью The Economist) о том, что «мы должны пересмотреть нашу позицию по России, переосмыслить стратегические отношения», я могу только выразить надежду, что это не произойдет ценой наших общих мечтаний о суверенитете Европы», – заявил Туск во время выступления в Колледже Европы в Брюгге.

Более того, по словам Туска, ЕС должен быть настойчивым в жесткой позиции по отношению к России.

«Не будет суверенной Европы без стабильных Балкан, интегрированных с остальным континентом (в ЕС часто называют Евросоюз «континентом» – прим. ВЗГЛЯД), и не нужно быть историком, чтобы понять это. И не будет суверенной Европы без независимой Украины. Наша жесткая и последовательная позиция по отношению к России была первым ясным и недвусмысленным выражением нашего суверенитета. Мы должны быть настойчивы в этом», – заявил уходящий глава Евросовета, обращаясь к Макрону.

На прошлой неделе Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».

Журнал, излагая речь президента Франции без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в этой стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Макрон должен вывести Францию из НАТО.

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