При столкновении микроавтобуса с грузовиками в Забайкалье погибли семь человек

При столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе Чита – Забайкальск в Забайкальском крае погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили, что «в 06.55 (00.55 мск) на 108-м км федеральной трассы Чита – Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman», передает ТАСС.

«После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы – все они из микроавтобуса. Детей среди погибших и пострадавших нет», – сообщили в региональном управлении.

В единой дежурно-диспетчерской службе Агинского района, на территории которого произошло ДТП, сообщили, что пострадавшие доставлены в клиническую больницу Агинского Бурятского округа.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что «один пострадавший скончался от полученных травм при транспортировке в больницу», еще двое находятся в стационаре».

Там также добавили, что в Агинский район вылетел борт санавиации. На его борту находятся нейрохирург, анестезиолог, травматолог и операционная сестра. Они доставят в Читу двух наиболее пострадавших в аварии.

Накануне в том же Агинском районе Забайкалья произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus, в результате которого погибли четыре человека, трое пострадали.