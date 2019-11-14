Путин объяснил, как России удалось избежать рецессии

Президент Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал о том, как властям удалось удержать экономику России от сползания в рецессию.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», – приводит слова Путина ТАСС.

«Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений», – добавил российский лидер.

Напомним, накануне Росстат сообщил о росте ВВП России на 1,7% в третьем квартале.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как российская экономика сумела преодолеть зависимость от цен на нефть.