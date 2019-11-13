Испанский «рай феминисток» атаковали за «феминацизм»

Городской совет испанской Фуэнлабрады (входит в провинцию Мадрид), которую называют «феминистским раем», исписали словами Feminazis (феминацистки) и Vox (правая испанская партия «Голос»). Этот город известен своей борьбой за права женщин.

Также на здании появилась свастика, вписанная в символ Венеры. Расписаны аналогичным образом и другие здания рядом с ратушей – те, в которых располагаются работающие над гендерным равенством структуры: Центр по вопросам равенства 8 марта и Дом женщин, пишет El Pais.

В самой Фуэнлабраде город иногда называют «феминистским раем», так как здесь добились «удивительного равенства между мужчинами и женщинами», пишет издание со ссылкой на одну из чиновниц.

Городской совет Фуэнлабрады публично осудил эти факты и обратился в полицию.

Местный совет женщин после этого провел митинг, на котором было заявлено, что за этими граффити «стоит идеология, которая ставит под сомнение равенство как демократический принцип» и отрицает «права, завоеванные миллионами девушек и женщин во всем мире».

Город Фуэнлабрада известен своей борьбой за равенство полов. Так, во второй половине 2000-х году там решили изменить дорожные знаки, нарисовав на них вместо обычных «мужских» фигур фигуры в юбках и с хвостиком. Появились и «женские светофоры». Местные жители также заявляли о появлении в городе «женщин-мачо», которые «чувствуют себя главнее мужчин».

«Феминаци» или «феминацистки» – слово, которые используется для описания феминисток, воспринимаемых как излишне радикальных, и добивающихся не равенства, а превосходства над мужчинами.