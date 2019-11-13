Задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке в хуторе под Ростовом

Четвертый подозреваемый задержан по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов в Ростовской области, где погибли пять человек, еще трое находятся в розыске, сообщил губернатор области Василий Голубев.

«По делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске», – приводит «Интерфакс» слова Голубева эфире телеканала «Дон24».

Он добавил, что это резонансное происшествие будет рассмотрено на координационном совете при губернаторе. Голубев подчеркнул, что может встать необходимость корректировки регионального законодательства в области выпаса животных.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Ранее суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве.