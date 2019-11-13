Задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке в хуторе под Ростовом

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
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США решили вернуть российских террористов на родину

О консультациях между Вашингтоном и Москвой по вопросу возвращения террористов-россиян в Россию заявил высокопоставленный представитель ГосдепаФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
Между Россией и Соединенными Штатами ведется диалог о передаче россиян, попавших в плен в Сирии. То есть не наших солдат, плененных американцами, до такого наше противостояние в САР еще не дошло, а боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ и других террористических группировок. Возвращение этих людей на родину чревато крупными неприятностями. Но выход есть.  Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
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Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Следующим ходом нужно совершить экстренную посадку лайнера и спустить с борта в чистом поле молодую мать, доставшую в салоне грудь, чтобы покормить младенца. Подробности...
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    Куда бегут свергнутые президенты

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    Знаменитые дома, которые можно арендовать

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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке в хуторе под Ростовом

              13 ноября 2019, 21:29

              Текст: Елизавета Булкина

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              Четвертый подозреваемый задержан по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов в Ростовской области, где погибли пять человек, еще трое находятся в розыске, сообщил губернатор области Василий Голубев.

              «По делу задержаны четыре человека, еще трое находятся в розыске», – приводит «Интерфакс» слова Голубева эфире телеканала «Дон24».

              Он добавил, что это резонансное происшествие будет рассмотрено на координационном совете при губернаторе. Голубев подчеркнул, что может встать необходимость корректировки регионального законодательства в области выпаса животных.

              Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Ранее суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве. 


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