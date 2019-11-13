Посетителя краснодарского ТЦ задержали с человеческим черепом

В личных вещах посетителя торгового центра «Галерея» в Краснодаре охранники нашли череп, который по предварительным данным, принадлежит человеку, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительной версии, мужчина мог принести останки с расположенного рядом Всесвятского кладбища. Как уточнил источник, задержанный страдает психическими расстройствами, а также состоит на учете в медучреждении.

По словам другого источника в экстренных службах региона, мужчина объяснил, что череп ему подарили бездомные люди, когда он гулял по кладбищу. В следственном управлении СК сообщили о начале проверки по факту инцидента.

Ранее на востоке Москвы в лесополосе был найден человеческий череп.