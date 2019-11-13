Судья из дела об угрозах оказался из «списка Магнитского»

Задержанные по делу об угрозах в интернете угрожали судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, который находится в списке Магнитского, заявил адвокат обвиняемого Григорий Червонный.

«Изначально ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза лицу, осуществляющему правосудие»), возможно, сейчас ситуация изменится после очной ставки с новым задержанным. (Сергей) Половец признал вину в угрозах судье Криворучко и решил сотрудничать со следствием. Он отказался от моих услуг», – передает слова Червонного ТАСС.

Адвокат отметил, что суть обвинений в отношении Половца якобы заключается в том, что он перепостил в Twitter запись о том, что судья Криворучко приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы. Другой пользователь оставил под изначальной записью комментарий, в котором следователи увидели угрозы в адрес судьи, утверждает Червонный.

«Автор комментария был в друзьях у Половца, поэтому ретвит отобразился в ленте Половца вместе с комментарием. Сейчас ретвит удален, поэтому точное содержание изначальной записи и комментария под ней неизвестны», – заявил адвокат.

Криворучко вошел в список Магнитского, ему запрещен въезд в США, Литву и Великобританию. Этот судья 19 января 2009 года и 14 сентября 2009 года санкционировал продление ареста Магнитского.

Напомним, по делу об угрозах судье были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец. В среду также задержали третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова. Вересов признал свою вину.