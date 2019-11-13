Песков ответил на вопрос о ситуации с «Аэрофлотом» и толстым котом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев решение авиакомпании «Аэрофлот» аннулировать мили мужчине, который подменил толстого кота при взвешивании во время регистрации на рейс Москва-Владивосток.

«Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом», – ответил Песков на вопрос о том, не считают ли в Кремле решение авиакомпании слишком жестоким, сообщает РИА «Новости».

Напомним, сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота по кличке Виктор на борт самолета, так как вес животного превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

Хозяин животного решил подменить кота на кота-дублера с меньшим весом и взвесить при регистрации его, после чего «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал накопленные им бонусные мили.

Хозяин кота признал свою неправоту, но подчеркнул, что не имел никакого морального права сдавать домашнего любимца в багаж.