Полиция начала проверку после группового избиения третьеклассника в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска группа детей избила третьеклассника. Мальчик попал в больницу, полицейские уже установили участников конфликта, начали проверку. СМИ сообщили подробности инцидента.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в полицию подала мать пострадавшего. Инцидент произошел в начале недели, сообщает «Тайга.инфо».

«Сотрудники полиции установили, что дети находились в хоккейной коробке, расположенной на проспекте Дзержинского, 10/1, где играли в футбол. В ходе игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, в результате которой одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения», – рассказали в пресс-службе ведомстве.

Ребенка отправили в больницу на обследование.

Полицейские проводят проверку. Участники конфликта уже установлены.

«Комсомольская правда – Новосибирск» пишет, что избит третьеклассник Роман К. В тот день он играл с другом на площадке в футбол, когда к ним подошел «нерусский мальчик-ровесник» и попросился поиграть, пишет портал со ссылкой на мать ребенка. Попросившийся в игру мальчик и начал конфликт, ударив друга Романа. Тот заступился за него.

«Малознакомый мальчик назвал моего сына русской свиньей, там еще много матов было в речи, перечислять их не буду. Достал две зажигалки из разных карманов и сказал: «Я тебя сейчас подпалю, и ты будешь гореть синим пламенем», – приводит портал слова матери пострадавшего.

Друг Ромы пытался предотвратить конфликт, отобрал зажигалки и выкинул их в урну. После этого дети ушли, однако Роман вернулся, чтобы забрать забытую бутылку с водой. Там его ждал обидчик вместе со своими тремя друзьями девяти-десяти лет. Они потащили его к мусорке, требуя достать зажигалку. Роман отказался, за что и был избит.

Мать ребенка утверждает, что дома он потерял сознание. С обидчиками он учится в одной школе.