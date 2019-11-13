РПЦ заступилась за осужденного православного нарколога

Священнослужители РПЦ подписали открытое письмо в поддержку ростовского врача-нарколога Николая Каклюгина, которого суд признал виновным в хранении наркотиков.

На данный момент письмо подписали более 400 человек, в том числе священники, дьяконы, православные общественные деятели, журналисты, юристы, медицинские работники и другие, передает РИА «Новости».

Авторы обращения заявляют, что Каклюгин «много лет боролся не только с наркоугрозой, но и с тоталитарными религиозными организациями, многие из которых под видом реабилитации наркозависимых стремились расширить свое присутствие в России».

Кроме того, в письме указано, что заявления о причастности Каклюгина к сбыту наркотиков не имеют ни малейших оснований, а расследование было проведено с нарушениями.

Ранее депутат Госдумы, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в деле Каклюгина, поскольку основания обвинения «вызывают большие сомнения».

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии врача-нарколога из Ростовской области Николая Каклюгина по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Сначала он обвинялся в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере», затем статью переквалифицировали. Приговор еще не вступил в законную силу.