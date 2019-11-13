Топ-менеджеры банка задержаны за хищение 1 млрд рублей в Ростовской области

Экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны по подозрению в хищении более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей», – передает ТАСС слова официального представителя МВД.

Напомним, в мае старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке в течение месяца недокладывала купюры в банкоматы, присвоив таким образом более 28 млн рублей.