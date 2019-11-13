В Госдуме пообещали не применять закон о СМИ-иноагентах против блогеров

Законопроект об иностранных СМИ-иноагентах не будет применяться против блогеров и российских публицистов, это ответ на действия в отношении российских СМИ за границе, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«С связи с тем, что появляется информация о том, что этот закон будет использоваться против блогеров, российских публицистов каким-либо образом. Нет, коллеги, речь об этом не идет. Принципы закона и инициатива его появления – это создание в нашем законодательстве зеркальных мер, которые уже существуют в зарубежном законодательстве, чтобы мы имели возможность дать ответную реакцию на подобного рода действия зарубежных государств в отношении российских СМИ», – сказал Левин, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые органы власти России критикуют проект о создании цифрового профиля россиян. «Я знаю, что ряд органов власти относятся к данной инициативе критически с достаточно серьезными аргументами... Но окончательное решение по данному законопроекту мы примем после того, как получим отзыв правительства... До сих пор правительство свою позицию по нему не сформулировало», – сказал Левин.

Он также заявил, что Госдума может на следующей неделе рассмотреть во втором чтении проект о регулировании деятельности иностранных СМИ-иноагентов.

В среду комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал ко второму чтению законопроект о регулировании деятельности иностранных СМИ-иноагентов.

Ранее руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов сообщил, что физические лица могут быть признаны в России иностранными агентами, только если они сотрудничают с организациями, уже обладающими статусом иноагентов.

В Кремле призвали не делать «эвентуальные ужастики» в связи с обсуждением закона о физических лицах – иностранных агентах. Президент Владимир Путин подчеркивал, что в России закон об иноагентах мягче, чем за рубежом – в том числе в США.