«Запустившего» сгоревшую 20 лет назад котельную чиновника уволили на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин уволил министра ЖКХ региона Олега Кукиля, который прославился «запуском» разрушенной 20 лет назад котельной в корякском селе Средние Пахачи, сообщили СМИ.

Как сообщили «Коммерсанту» источники в правительстве региона, 13 ноября было последним рабочим днем Кукиля, с четверга он увольняется с «по собственному желанию».

В сентябре Кукиль публично заявил о запуске котельной в северном селе Средние Пахачи. Через несколько дней в соцсетях появился видеоролик с разрушенной 20 лет назад кочегаркой, которую «запустил» министр.

В начале октября губернатор Владимир Илюхин отправился в корякское село, где на сходе жителей пообещал сделать «кадровые выводы» за плохую подготовку к зиме: выяснилось, что запасов угля в поселке недостаточно для прохождения отопительного периода, а жители полуострова в соцсетях предложили переименовать Средние Пахачи в Большие Кукили.