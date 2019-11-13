Резко выросло число преступлений с использованием интернета

Число преступлений с использованием интернета с начала года выросло в России на 43,9%, сообщили в МВД.

«За девять месяцев этого года зарегистрировано 108 тыс. 540 преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Рост составил 43,9%», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Большую часть подобных преступлений выявили сотрудники полиции, почти 800 из них раскрыли сотрудники ФСБ.

По данным МВД, наиболее высокий процент раскрываемости преступлений с использованием IT-технологий зафиксирован в Дагестане – свыше 70%.

«Наибольшая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирована в республике Дагестан – 71,5%, в республике Ингушетия – 59,4%, а также в Чукотском АО – 54,7%», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что общий удельный вес подобных преступлений в общей структуре преступности составляет 3,2% в Дагестане и 3,5% в Ингушетии. При этом не уточняется, какой процент преступлений в сфере IT совершается в Дагестане от общего их количества по стране.

Тем временем в статическом отчете МВД сообщается, что более 18 тыс. человек погибли от преступлений в России с начала года.

«В результате преступных посягательств погибли 18,3 тыс. человек, более 28 тыс. пострадали», – передает ТАСС текст документа.

По данным МВД, за девять месяцев этого года число погибших от рук преступников уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пострадавших сократилось на 5,1%.

Всего за девять месяцев года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Большинство преступлений совершается в городах, на сельскую местность приходится лишь каждое пятое преступление.

Напомним, в конце октября Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России.