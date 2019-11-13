Руководство Росатома и экологи обсудили программу безопасного обращения с ОГФУ

Члены Общественного совета Росатома и представители экологических организаций на внеочередном заседании обсудили программу госкорпорации по безопасному обращению с обедненным гексафторидом урана.

В заседании приняли участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев, а также его первые заместители Александр Локшин и Кирилл Комаров. Участники встречи обсудили обеспокоенность ряда общественных организаций темой обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) на предприятиях Росатома, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Росатом готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ. В этой дискуссии нужно принимать во внимание три аспекта. Технологический, поскольку Росатом является по целому ряду параметров мировым лидером и многие страны просто копируют наши технологические решения. В том числе и по теме обогащения уранового продукта. Экономический аспект. И важнейший для нас аспект – экология. Считаю, что мы можем гордиться целым рядом технологических решений, обусловленных абсолютной экологической ответственностью Росатома и прозрачностью», – заявил Лихачев, открывая заседание.

Директор по управлению жизненным циклом ядерно-топливного цикла и АЭС Росатома Вячеслав Корогодин представил источники сырьевого обеспечения российской атомной энергетики и важную роль ОГФУ в производстве ядерного топлива. По словам Корогодина, «вторичные источники уранового сырья являются ценным стратегическим ресурсом для мировой ядерной энергетики на ближайшие 50 лет». «Росатом активно развивает и эффективно внедряет технологии, позволяющие обеспечить реализацию ответственной экологической политики, ориентированной на максимальное использование потенциала добытых природных ресурсов без увеличения объема разработки месторождений», – подчеркнул Корогодин.

В свою очередь президент «ТВЭЛ» Наталья Никипелова представила программу Росатома по безопасному обращению с ОГФУ. Отдельно было уделено внимание реализуемому на предприятиях «ТВЭЛ» проекту по обесфториванию ОГФУ, вводу специальных установок по переводу ОГФУ в безопасную обедненную закись-окись урана. Целью программы является переход от накопления к планомерному сокращению и полной ликвидации существующих запасов ОГФУ. По расчетам специалистов уже в 2024 году, после ввода второй установки обесфторивания (первая установка работает в Зеленогорске), прекратится рост запасов ОГФУ, а с 2027 года начнется снижение запасов ОГФУ.

Представители Общественного совета и приглашенных экологических организаций задали свои вопросы и получили ответы от представителей «Техснабэкспорта», «ТВЭЛ» и руководства Росатома.

По итогам обсуждения глава Росатома дал поручения направить все ответы на накопившиеся вопросы общественных организаций, при необходимости организовать технические туры для общественников с целью осмотра площадок хранения и обращения с ОГФУ, а также провести в декабре заседание рабочей группы с участием представителей экологических организаций.